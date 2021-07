Il progetto di Interspac – l’azionariato popolare lanciato a giugno 2021 per sostenere il club nerazzurro – continua ad arricchirsi delle voci di supporters d’eccezione: le ultime adesioni sono arrivate da Alessandro Altobelli, Oliviero Toscani, Nicola Savino e Rudy Zerbi. Quattro volti noti che si aggiungono a una lista di 56 sottoscrittori, che vanno da big dello spettacolo come Antonella Clerici e Paolo Bonolis a ex calciatori (Marco Materazzi tra gli altri) fino a Roberto Vecchioni e Giacomino Poretti.

“Ho partecipato al sondaggio e aderito all’iniziativa dell’azionariato popolare perché essere interisti è un’appartenenza artistica“, ha dichiarato Toscani. Anche per il volto tv e speaker radiofonico Nicola Savino “l’azionariato popolare è affascinante. Mi pare che all’estero funzioni, perché non deve farlo anche da noi, campioni d’Europa?”. Intanto la società presieduta da Carlo Cottarelli lancia l’ultima chiamata ai tifosi: il sondaggio per manifestare – in via informale – il proprio interesse a far parte di Interspac si chiuderà alle ore 23 di domenica 18 luglio.