La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a un anno e 8 mesi a Massimiliano Romeo, ex consigliere regionale lombardo e attuale capogruppo della Lega al Senato, per la cosiddetta “Rimborsopoli” del Pirellone. Nicole Minetti, l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, ha patteggiato un anno e un mese, calcolati in continuazione con i 2 anni e 10 mesi inflitti per il processo ‘Ruby bis’. Confermata anche la condanna a 2 anni e mezzo per Renzo Bossi, il figlio del fondatore della Lega Umberto, a cui è stata però revocata la confisca disposta in primo grado. L’accusa per tutti e 51 gli imputati è di peculato.

Ribadito in Appello, inoltre, l’anno e mezzo di carcere inflitto all’eurodeputato Angelo Ciocca, che nel 2018 fece parlare di sè per aver calpestato con una scarpa le carte del commissario Ue all’economia Pierre Moscovici. Accolto il patteggiamento proposto da Alessandro Colucci – deputato di Noi con l’Italia – a 1 anno, 8 mesi e 20 giorni. I giudici hanno infine dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Maullu.