Manca pochissimo alle Olimpiadi di Tokyo. Finalmente, dopo il rinvio dell’edizione del 2020 causa Covid e le persistenti indecisioni legate alla situazione pandemica, le nazionali olimpiche sono pronte a gareggiare dal 23 luglio fino all’8 agosto. L’Italia si presenta con una formazione di 384 atleti, una delegazione mai così fitta. A raccontarne le imprese minuto per minuto ci sarà Discovery+, con una copertura totale della rassegna sportiva più importante al mondo. Anche se questa 32esima edizione si disputerà senza spettatori, i Giochi di Tokyo 2020 potranno essere vissuti da casa in una vera e propria full immersion. Questo grazie alla piattaforma streaming Discovery+: il broadcast del gruppo Discovery infatti sarà l’unica realtà dove gli spettatori potranno seguire tutte le 48 discipline con le loro 339 gare, insieme a tutte le medaglie e alle gesta di ogni singolo atleta azzurro impegnato in Giappone.

L’offerta di Discovery+ punta sulla completezza e la profondità: 30 canali in contemporanea, più di 100 talent e commentatori, oltre 3000 ore live, on demand e con contenuti extra a disposizione in ogni momento. Non un palinsesto, ma una vera e propria griglia che lo spettatore può costruire secondo i propri gusti e interessi sportivi. Per l’amministratore delegato di Discovery Italia Alessandro Araimo sarà infatti “un’edizione che vivrà attorno allo spettatore, ai suoi desideri e alle sue passioni”. A raccontare Tokyo 2020 ci sarà una vera e propria squadra di campioni: oltre 100, tra commentatori e talent, che accompagneranno con la propria voce ogni istante dei Giochi. Tantissime le leggende olimpiche italiane che accompagneranno con la propria voce le imprese degli atleti di oggi, come Pino Maddaloni per le gare di judo, Roberta Vinci ai match di tennis e Riccardo Magrini per seguire i ciclisti azzurri. Altrettante le personalità che seguiranno la rassegna olimpica direttamente da Tokyo, quali Valentina Machei per il pattinaggio sul ghiaccio e l’influencer italo-giapponese Sara Pizzo Kashihara che ci farà immergere nelle abitudini e nella cultura nipponica. L’icona del nuoto femminile italiano Federica Pellegrini è invece ambassador Discovery per una campagna marketing e social.

Per quanto riguarda le altre piattaforme digitali, la newsroom h24 dedicata ai Giochi sarà appannaggio di Eurosport, sia sul sito che sull’app: “Tutto per soddisfare la brama di sport del nostro Paese” ha commentato il direttore di Eurosport.it Luca Stucul, ricordando come milioni di italiani si siano esaltati con i recenti successi ottenuti negli Europei di calcio, nel tennis di Berrettini e nelle competizioni atletica under-23 a Tallinn, e che ora guardano alle Olimpiadi di Tokyo con la voglia di assaporare nuove vittorie azzurre.