Donnarumma para il rigore inglese. L’ultimo. Quello che sancisce la vittoria dell’Italia agli Europei. Ma l’urlo in molte case scoppia qualche secondo dopo. Il motivo? In molti, stando ai vari commenti sui social, non hanno immediatamente realizzato che la parata del portiere Azzurro fosse quella decisiva. Tra questi la famiglia dei Ferragnez, ma anche Pif. Il conduttore televisivo ha quindi lanciato una proposta, pubblicando un video su Instagram: “Lancio questa proposta, di trovare la tecnologia che risolva il problema a noi che non capiamo quando si vince ai rigori”.

Sotto decine di persone hanno commentato approvando l’idea di Pif. “Pensavamo di essere gli unici, invece no”, scrive qualcuno. “È stata una cosa comune a molti”, scrive invece qualcun altro.