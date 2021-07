Li avevamo lasciati al falò di confronto, durante il quale lui aveva spiegato di averla tradita e di non provare più lo stesso sentimento dopo aver fatto un sogno premonitore in cui lei aveva “un braccio spezzato a metà”. Ora, li ritroviamo arrabbiati e delusi l’uno nei confronti dell’altra: “Doveva piangere, invece neanche una lacrima.. io ho pianto come un bambino”, ha detto il ragazzo. Di chi stiamo parlando? Di Tommaso Eletti (21 anni) e Valentina Nulli Augusti (quasi 40), la coppia del momento di Temptation Island 2021. O meglio, la ex coppia, dal momento che i due sono usciti separati.

Intervistati da WittyTv, si sono sfogati: “Sono contento di quello che ho fatto. Neanche adesso si è riuscita a spiegare davanti a tutta Italia. Lei ha confermato quello che pensavo, non gliene frega un ca**o. Meglio che l’ho lasciata adesso che tra due anni, mi sono liberato”, ha detto lui. Lei invece: “È successo quello che mi aspettavo, lui non ha accettato il mio divertirmi. Io sono stata con persone fantastiche e mi sono comportata come una principessa. Sapevo che potevamo lasciarci da qui a qualche anno”. E poi ha concluso: “Mi rendo conto quanto lui sia stato deluso: è una cosa inguaribile. È meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti. Questo programma è servito a entrambi. […] Non siamo compatibili”.