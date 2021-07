Il governo giapponese si prepara a prorogare – a Tokyo e in tre prefetture confinanti – lo stato d’emergenza per il Covid-19 fino al 22 agosto, inasprendo le restrizioni già in essere e comprendendo quindi anche i giorni delle Olimpiadi (in programma dal 23 luglio all’8 agosto, dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza sanitaria). La decisione del premier Yoshihide Suga – che dovrebbe essere annunciata giovedì – comporterà ulteriori limiti al numero di spettatori dei Giochi, oltre alla chiusura anticipata di bar e ristoranti e a restrizioni alla vendita di alcol. Sarebbe la quarta volta, dall’inizio della pandemia, che nella regione di Tokyo è proclamata l’emergenza. Nelle ultime 24 ore la capitale ha registrato 920 nuovi contagi, il numero più alto da metà maggio, in rialzo per il 18° giorno consecutivo, con 62 pazienti in terapia intensiva.

È dato per scontato che il provvedimento condizionerà le regole per l’accesso degli spettatori alle manifestazioni, che potrebbero stabilire l’assenza di pubblico per le gare notturne. Al momento gli organizzatori prevedono un’affluenza massima di 10mila spettatori, o comunque non oltre il 50% della capienza degli impianti. Norme che, però, sono tarate sulla revoca del “quasi stato di emergenza” il prossimo 11 luglio, come programmato fino a oggi. Il grado di allerta immediatamente inferiore a quella massima è in vigore, al momento, nella capitale e in altre 9 prefetture, mentre nell’isola di Okinawa, a sud ovest dell’arcipelago, le misure sono più rigide per via della criticità segnalate dal sistema ospedaliero.