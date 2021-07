L’inchiesta è nata dalla denuncia dall’associazione anticorruzione Sherpa, insieme al collettivo Ethique sur l’ètiquette, l’Istituto Uiguro d’Europa e vede indagati quattro colossi dell’abbigliamento, accusati di trarre profitto dal lavoro forzato degli uiguri in Cina, minoranza musulmana dello Xinjang perseguitata da Pechino. La giustizia francese indaga per “occultamento di crimini contro l’umanità” nei confronti di quattro colossi dell’abbigliamento accusati di sfruttare il lavoro degli uiguri, in Cina. Uniqlo France, del gruppo giapponese Fast Retailing, ma anche le Inditex (proprietarie dei marchi Zara, Bershka, Massimo Dutti), SMCP (tra cui Sandro, Maje, de Fursac) e il produttore di scarpe sportive Skechers sono tra i marchi oggetto dell’inchiesta.

“È storico! La giustizia francese ha appena aperto un’inchiesta per ‘occultamento di crimini contro l’umanità’ nei confronti di Zara, Uniqlo, Smcp, perché i loro prodotti vengono fabbricati da schiavi uiguri”, scrive in un tweet l’europarlamentare francese che si batte contro le violazioni dei diritti umani in Cina, Raphael Glucksmann. “Le multinazionali – prosegue Glucksmann – sono state per lungo tempo al di sopra delle leggi. Mostreremo loro che il diritto si applica a tutti, anche ai più ricchi e potenti. Quest’inchiesta è un momento chiave di una lotta più vasta. Una nuova tappa arriverà quest’autunno, con il dovere di vigilanza europea“. “Oggi – conclude Glucksmann – è il centesimo anniversario del Partito comunista cinese. Facciamo di questo primo luglio una giornata di solidarietà con i deportati uiguri e tutte le vittime della dittatura di XI Jinping. Oggi più che mai: #FreeUyghurs !”.

Le politiche nella regione dello Xinjang, dove Pechino non ammette osservatori internazionali, sono da anni nel mirino dell’Occidente – capofila gli Stati Uniti – per la qualità del lavoro offerto alla popolazione musulmana che passa per quelli che la Cina chiama “centri vocazionali”. Luoghi che per le associazioni per i diritti umani sono senza mezzi termini “campi di concentramento”, da cui chi esce viene poi destinato a lavoro sottopagato, se non addirittura schiavistico. E si tratta di una regione dove, ha dimostrato Associated Press, è in corso una sorta di “genocidio demografico”, con aborti, severi controlli delle nascite e sterilizzazione forzata delle donne musulmane.