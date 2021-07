Amber Heard si è definitivamente lasciata alle spalle Johnny Depp e anche Elon Musk. E ha un nuovo amore: sua figlia, Oonagh Page Heard. L’annuncio è stato dato dalla stessa attrice che, a sorpresa, ha pubblicato un post su Instagram. La piccola è nata l’8 aprile, grazie alla maternità surrogata. “Sono così entusiasta di condividere questa notizia con voi”, ha scritto Heard sui social.

“Quattro anni fa avevo deciso che volevo avere un figlio – continua – E volevo farlo alle mie condizioni. Ora apprezzo quanto sia radicale per noi donne pensare in questo modo a una delle parti più fondamentali del nostro destino. Spero che si arrivi presto al punto in cui è normale non volere un anello per avere una culla”. “Mia figlia è nata l’8 aprile 2021 – spiega quindi l’attrice – Si chiama Oonagh Paige Heard. Lei è l’inizio del resto della mia vita” .

Una persona vicino all’attrice ha poi rivelato a Page Six che Heard “ha sempre voluto essere una mamma“. “È così grata alla fantastica persona che l’ha aiutata ad avere Oonagh, nella sua vita – ha aggiunto la fonte – Ci sono così tante donne che sentono di non poter parlare della loro fertilità e sono preoccupate e imbarazzate. Amber vuole che si sentano supportate e che realizzino che ci sono una moltitudine di modi per avere un bambino, anche se si hanno problemi di fertilità”.