“Quante volte l’hai sognato, immagino, questo Europeo…”. Comincia così il toccante messaggio che Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola, ha voluto dedicare al marito, dopo l’infortunio, probabilmente una lesione al tendine d’Achille, durante la partita di venerdì sera degli Europei 2021.

Spinazzola si è dovuto fermare al 34′ del secondo tempo, finito poi con una vittoria dell’Italia che è così volata alle semifinali di Wembley. Già durante il match la moglie aveva fatto sentire tutto il suo supporto al marito, pubblicando sulle storie di Instagram la foto del figlio Mattia, pronto a vedere la partita indossando una maglietta degli Azzurri. Ma è il post pubblicato questa mattina, dopo l’infortunio, ad aver toccato il cuore dei fan del calciatore.

“Oggi il treno per te si ferma qui – continua Miriam Sette nel post – il famoso treno guidato da te, si è fermato”. “Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili, chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa… – aggiunge – Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta, ed il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova.. mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, mai!”. Quindi Miriam Sette augura a Spinazzola di tornare presto in campo e, soprattutto, gli ricorda di cosa lo aspetta a casa: Mattia, “orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine”.

“Credo che a fronte di questo non ci sia altro da aggiungere – prosegue la moglie del calciatore – Dopo la tempesta c’è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene…”. “Sei forte amore mio, più forte di prima”, conclude quindi Miriam Sette.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriam Sette (@miri_sette)

La storia tra i due è cominciata ben 11 anni fa. Un amore raccontato anche attraverso diversi scatti social che è stato coronato a dicembre dello scorso anno con le nozze celebrate la vigilia di Natale. Dopo Mattia, i due hanno avuto anche un’altra bambina, nata lo scorso 28 febbraio, di nome Sofia.