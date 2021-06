“Oggi nella medicina manca la dimensione spirituale”. Il dottor Franco Berrino, autore assieme ad Enrica Bortolazzi di Il Mandala della vita (Mondadori) ha spiegato come nonostante i grandi progressi della medicina nel campo della cura manchi ancora il rispetto per il paziente. “Con tutto questo investimento importantissimo per controllare la pandemia Covid 19 abbiamo assistito a quello che è la medicina oggi: fondamentalmente tecnologia. Mentre nelle grandi tradizioni che abbiamo esaminato la medicina è anche qualcos’altro. Maimonides, il grande medico ebreo di Cordoba del 1200 diceva: “Per curare, un medico deve prima guarire se stesso e comunque deve diventare un maestro spirituale”. In qualche modo quello che manca oggi nella medicina è la dimensione spirituale. Una dimensione di grande rispetto per l’uomo”.

Berrino ha poi ricordato che per prevenire molte malattie abbiamo dimenticato “che l’uomo può fare molto per migliorare il suo sistema immunitario con il suo stile di vita e con l’alimentazione”. Infine, la chiosa: “Diventiamo sempre più bravi come medici, progressi clamorosi, diventiamo sempre più specialisti in campi ristretti e dimentichiamo la visione globale che invece ci insegnano le antiche tradizioni”. Rivedi la diretta di #SpinOff con Ilaria Mauri e Davide Turrini qui: Il Mandala della vita con Franco Berrino ed Enrica Bortolazzo – YouTube