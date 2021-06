Un bacio in diretta. Il live dei Maneskin sulla tv polacca fa parlare. Perché Damiano ha baciato Thomas, poi ha detto: “Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di faro senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere quello che caz*o vogliono. Grazie, Polonia. L’amore non è mai sbagliato“. Un messaggio a favore di diritti della comunità Lgbtq+, mandato alla Polonia (e al resto del mondo). Un messaggio che arriva a un Paese che di diritti alla community Lgbtq+ non ne riconosce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)