Dopo Italia-Austria gli Azzurri si sono goduti degli attimi di relax in piscina. In alcuni video, pubblicati su Instagram da Ciro Immobile, si vedono i giocatori quasi “dormire” cullati dall’acqua. Ma è veramente così? In realtà no. Si tratta del risveglio muscolare che i calciatori, tra cui Francesco Acerbi e Andrea Belotti, hanno fatto il giorno dopo il match, terminato solo ai supplementari con un 2-1 per l’Italia.