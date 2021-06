“A chi se non a noi inter-pazzi poteva venire in mente un’idea del genere, mettere insieme marketing e cuore?”. Comincia così il messaggio di Roberto Vecchioni, uno dei vip che hanno aderito a Interspac, per presentare il nuovo azionariato pro Inter. Con lui, a registrare un videomessaggio, tra gli altri, anche Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo: “Io ci sono dentro fino al collo. Ma perché questa cosa folle? I giocatori possono cambiare squadra, ma noi tifosi non lo faremo mai”. Ad aderire, al momento, sono 40 nuovi soci: ecco alcuni videomessaggi di chi ha aderito.