Ha aperto i battenti l’attesissimo “Legoland Water Park Gardaland“, il primo parco acquatico Lego in Europa e il quinto nel mondo, creato all’interno del parco giochi Gardaland di Castelnuovo del Garda (Verona). Un’opera da 20 milioni di euro che promette di attrarre nella zona migliaia di turisti e famiglie. Tra i numeri del parco acquatico figurano i circa 1.400 metri cubi d’acqua contenuti nelle vasche delle attrazioni, i 344 metri di lunghezza totale degli scivoli di “Jungle Adventure”, i 1.500 litri d’acqua del secchio posizionato sulla cima del “Beach Party” fino ai 4,9 milioni di mattoncini Lego utilizzati per i monumenti della Miniland, l’ampia area nella quale sono stati riprodotti in scala 1:20 i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano: dalla Basilica di San Marco a Venezia al Colosseo, passando per la cattedrale di San Pietro.

Tra le attrazioni, il Lego River Adventure, un corso d’acqua che attraversa il Parco Acquatico e che si può percorrere facendosi trasportare dalla leggera corrente del fiume a bordo di gommoni, il Beach Party con i suoi 7 scivoli e il grande secchio che a sorpresa riversa una cascata d’acqua sui bambini passando per Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia. E ancora, nella Lego Creation Island si può costruire la propria barca con i mattoncini Lego, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti. Per i più piccoli c’è Duplo Splash, un’attrazione in cui approcciarsi per la prima volta agli scivoli e la Pirate Bay, adatta a tutta la famiglia.