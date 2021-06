A valutare l’impatto degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi sarà un team di consiglieri formato da Carlo Cambini, Francesco Filippucci, Marco Percoco, Riccardo Puglisi e Carlo Stagnaro. Tutti economisti di chiaro stampo liberista e contrari all’intervento dello Stato in economia, in contrasto con l’apparente ritorno al keynesismo che sembrava ispirare il tanto citato intervento firmato dall’ex presidente Bce e futuro premier sul Financial Times nel marzo 2020. Questo “Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica”, di cui ha dato notizia Il Foglio, si insedierà a Palazzo Chigi e sarà diretto da Marco Leonardi, ordinario di Economia alla Statale di Milano, oggi capo del dipartimento programmazione economica presso la presidenza del Consiglio. Un’altra struttura tecnica, guidata dall’ex assessora al Bilancio della giunta Marino Silvia Scozzese, si occuperà di affiancare i comuni nella realizzazione dei progetti.

Tra i nuovi consiglieri spiccano i nomi di Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell’Istituto Bruno Leoni, nel 2012 tra i fondatori di Fare per fermare il declino (con Oscar Giannino e Michele Boldrin) e durante il governo Renzi capo della segreteria tecnica della ministra dello Sviluppo Federica Guidi, e Riccardo Puglisi. Puglisi, associato all’università di Pavia, grande polemista su Twitter, lo scorso anno si è distinto per le posizioni aperturiste e contrarie al lockdown. Accanto a loro ci saranno Carlo Cambini, ordinario di Economia applicata al Politecnico di Torino ed ex capo economista dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Marco Percoco, che insegna Valutazione delle infrastrutture di Trasporto alla Bocconi dove dirige il Centro di ricerca Green (geografia, risorse, ambiente, energia e reti), e Francesco Filippucci, dottore di ricerca alla Paris school of economics e fondatore del think tank di under 30 Tortuga.