Sonia Bruganelli sa che “lasciar correre”, sui social, spesso non è la mossa giusta. A meno che uno non voglia ritrovarsi travolto da notifiche zeppe di insulti. Così stavolta la moglie di Paolo Bonolis ha postato la foto di una scarpa sul tavolo accanto a uno spritz. Didascalia: “La scarpa è nuova. Non iniziate con i “pipponi” sull’igiene e quant’altro. SCARPA TOLTA DALLA SCATOLA” (e la promozione del brand, ndr). In molti hanno fatto i complimenti a Sonia per le scarpe e per la frase schietta. Peccato che questo sia il secondo di due post con la scarpa sul tavolo ed è a commento di quello pubblicato poco prima che gli haters si erano già scatenati: “Spero non siano le scarpe che hai tolto dai piedi… Poi dici che la gente ti critica… Beh non è certo un nell’insegnamento, né elegante né tanto meno IGIENICO”, “Ispiri veramente antipatia”, “Ma perché te la tiri così tanto… alla fine sei la moglie di… tu non hai veramente fatto nulla”. Ecco che allora Bruganelli ha deciso di chiudere con un post tranchant: “L’italiano supera il francese e diventa la lingua più studiata al mondo. Ora non resta che farla studiare anche in Italia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)