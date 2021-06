Una gita alle cascate dell’Acquafraggia a Piuro, in provincia di Sondrio, si è trasformata in una tragedia per due escursionisti scivolati da uno dei sentieri del parco e precipitati nel vuoto. Una donna di 42 anni, residente in provincia di Monza e Brianza, è deceduta, mentre un uomo di 36 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona, in provincia di Como.

Secondo i primi elementi, nel tentativo di osservare più da vicino le cascate i due escursionisti sarebbero precipitati da diverse decine di metri di altezza per poi finire nell’acqua ghiacciata del bacino sottostante. I vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno recuperato dall’acqua il corpo senza vita della donna, mentre l’uomo è stato trasferito in ospedale con l’intervento dell’elisoccorso. Dai primi elementi, la donna sarebbe deceduta a causa delle gravi lesioni dovute alla caduta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e la guardia di finanza per accertare la dinamica dell’incidente.