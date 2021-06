Non giriamoci troppo intorno: siamo stati noi. O almeno così pare (ma se qualcuno ha da rivendicare un diritto di priorità lo dica, non ce ne siamo accorti ma cediamo la coppa). Le cose stanno così, vuotiamo il sacco, è ora. A un certo punto inizia a circolare una presunta somiglianza tra Damiano David e Lady Diana. La cosa strappa un paio di ghignate a noi della redazione di FQMagazine e decidiamo di farci quello che si può definire “un pezzullo“. Ci piace non prenderci sul serio, mescolare alto e basso (abbiamo rubriche di cinema o libri o serie tv, interviste esclusive ai più grandi personaggi dello spettacolo ma anche gossip e un po’ di caz*eggio. Perché siamo un magazine non a caso). Insomma, per farla breve, titoliamo “Damiano dei Maneskin e quella incredibile somiglianza con Lady Diana“. La cosa ci sfugge di mano: meme ovunque. Alcuni, va detto, bellissimi. Ma il vincitore, il meme del cuore nostro è “Damiano dei Maneskin è quella incredibile somiglianza con la signora del dado Knorr”. Perché noi teniamo ai nostri titoli. Quando li “memizzate”, quando la fate lunga perché sono “acchiappaclic” (e menomale che li acchiappano davvero), quando sono secchi, di cronaca oppure emozionali, per raccontare storie di vite che non sono le nostre. Damiano dei Maneskin e quella incredibile somiglianza con…