Il 5 giugno Donald Trump ha parlato alla convention statale annuale del Partito Repubblicano nella Carolina del Nord, in una delle sue prime apparizioni pubbliche da quando ha lasciato l’incarico di presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, a catalizzare l’attenzione sono stati solo ed esclusivamente i suoi pantaloni. Ebbene sì, sta girando sui social un video in cui sembra che l’ex Presidente degli Stati Uniti abbia un vistoso rigonfiamento sotto i pantaloni.

In molti hanno scritto: “Indossa i pantaloni al contrario!”. Tuttavia, “osservando altre foto della società di Visual media Getty Images, si vede chiaramente la zip nella parte anteriore“, ha riportato il sito Snopes specializzato in ricerca di fake news. I pantaloni erano quindi indossati nel verso giusto, come mai allora sembravano così stropicciati e con quel rigonfiamento? Il “caso” rimane aperto.

Others are noting this, but it can’t be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I’m wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8

— Brandon Friedman (@BFriedmanDC) June 6, 2021