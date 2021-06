Era stato uno degli esclusi eccellenti dalla lista finale di 26 giocatori che partiranno col gruppo di Roberto Mancini per disputare i prossimi Europei. Adesso, Matteo Pessina si ritrova a bordo della spedizione dopo la brutta notizia che ha colpito lo staff tecnico della Nazionale riguardante l’infortunio del regista interista Stefano Sensi.

Proprio nell’ultima seduta di allenamento, il centrocampista nerazzurro è stato costretto ad arrendersi a un nuovo problema fisico, un risentimento muscolare che, a pochi giorni dall’inizio della competizione, non lo avrebbe reso disponibile per scendere in campo. Una nuova batosta per un giocatore che, nell’arco di tutto il campionato, è riuscito a scendere in campo da titolare solo quattro volte a causa di continui infortuni.

Sensi non sarà presente all’amichevole di stasera contro la Repubblica Ceca e soprattutto non prenderà parte all’Europeo. Al suo posto è stato invece richiamato il primo escluso eccellente, Pessina, per il quale lo stesso Mancini aveva speso parole di apprezzamento: “Lasciarlo fuori è stata una scelta dolorosa, ma non solo la sua esclusione è stata dura. Non è stato semplice per nessuno”