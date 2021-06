È stato travolto e ucciso in un incidente stradale avvenuto sull’A2 Autostrada del Mediterraneo all’altezza di Francavilla Angitola, nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro nel Vibonese. Un operaio addetto alla manutenzione ha perso la vita mentre era al lavoro, investito da un veicolo in transito. Il traffico in direzione sud è stato bloccato. Sul posto, riferisce Anas, sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.

Sul luogo dell’incidente, appena scattato l’allarme, è intervenuto l’elisoccorso ma l’operaio, di cui al momento non si conoscono le generalità, è morto in conseguenza delle ferite riportate. Nella zona sono da tempo in corso dei lavori e c’è in atto un restringimento della carreggiata. Una lunga fila di mezzi si è formata sulla corsia sud dell’autostrada.

(immagine d’archivio)