Silvio Berlusconi ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale. E oltre a una parte dedicata alla politica, ha parlato anche delle sue condizioni di salute: “La solidarietà e l’affetto che mi sono stati espressi da tanti italiani mi hanno non soltanto commosso, ma mi hanno dato la forza di affrontare una strada difficile: quella con le conseguenze e le complicanze di un male insidioso e tremendo, lo stesso che ha seminato tanti lutti e tanto dolore in Italia e nel mondo”. Berlusconi ha poi aggiunto di aver avvertito “attenzione e partecipazione in questi mesi difficili”. L’ex premier è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele lo scorso 15 maggio. Il leader di Forza Italia, 84 anni, si trova ora a Villa San Martino dove continua a essere curato.