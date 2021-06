Tra gli ospiti della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5 lunedì 31 maggio, oltre agli ex naufraghi, c’era anche Andrea Damante, amico di Ignazio Moser nonché ex gieffino dell’edizione condotta da Ilary Blasi. Ed è proprio con lei che sembra avercela il deejay veronese quando pubblica su Instagram una story che ha tutta l’aria di una frecciatina. “Due parole”, ha scritto lui inquadrando il led dello studio del reality show. In tanti ci hanno visto il riferimento al fatto che Andrea abbia parlato per poco tempo, cosa in realtà molto usuale nel programma condotto in modo serrato dalla padrona di casa. Forse Andrea si aspettava un trattamento differente?

Intanto sui social più di qualcuno ha fatto notare un cambiamento nel volto dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis e si è sparsa la voce che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Qualcuno twitta ironicamente una foto di Mal dei Primitives, scrivendo “Sta bene Andrea Damante”.