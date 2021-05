Si era dato alla fuga dopo uno scontro a fuoco con i gendarmi francesi. Dopo 48 ore di ricerche e inseguimenti, Terry Dupin, l‘ex militare francese accusato di violenze domestiche che si era nascosto in un bosco della Dordogna è stato catturato e “neutralizzato“, come scrive in un tweet il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Secondo quanto precisato dal prefetto locale, il fuggitivo è stato ferito ed è ora stato preso in consegna dai soccorritori.

Merci aux gendarmes, et en particulier au GIGN, pour leur action déterminante ainsi qu’à l’ensemble des services de l’Etat mobilisés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 31, 2021

Stando a quanto riferito dal generale André Pétillot, comandante della Gendarmerie, l’uomo era scappato la scorsa domenica mattina, dopo uno scontro a fuoco con i poliziotti francesi che l’avevano ferito gravemente, costringendolo a rifugiarsi nel bosco non lontano dal suo comune di residenza, Lardin-Saint-Lazare, nel sud-ovest del Paese. Negli scorsi anni, Dupin è stato condannato 4 volte per violenze contro la sua ex compagna, madre dei suoi 3 figli. Dopo la cattura è stato rimosso lo stato di allerta nella cittadina della Dordogna. Dupin è stato un militare dell’esercito dal 2011 al 2016, arruolato nel reggimento di fanteria di Brive. Era armato di un fucile da caccia e di un Winchester.