Una nuova sparatoria miete altre due vittime negli Stati Uniti. Tre uomini armati di fucili d’assalto e pistole sono scesi da un Suv e hanno fatto irruzione nella sala eventi El Mula di Hialeah, a Miami, in Florida, uccidendo 2 persone e ferendone 25. A dare la notizia è il quotidiano Miami Herald secondo cui le autorità hanno fatto partire una caccia ai responsabili per neutralizzarli il prima possibile. Due dei 25 feriti sono in gravi condizioni e molte altre persone sono state trasportate in ospedale.

Nella sala era in corso un concerto quando i tre uomini armati, intorno alla mezzanotte locale, hanno iniziato a sparare sulla folla. “Crediamo che sia un atto mirato di violenza armata”, ha detto al giornale il direttore della polizia di Miami-Dade, Alfredo Freddy Ramiriez. “Ogni weekend è la stessa storia. Si tratta di un atto mirato, non è sicuramente casuale”, ha detto ancora il capo della polizia. Si tratta della seconda sparatoria a Miami in questo fine settimana. Nella notte tra venerdì e sabato una persona è stata uccisa e altre sei ferite nella zona di Wynwood.