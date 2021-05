Sangiovanni, durante l’intervista al talk Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti in diretta Facebook e YouTube FqMagazine de Il Fatto Quotidiano, ha fatto i complimenti ai Maneskin che hanno vinto all’Eurovision Song Contest. “Ho seguito la loro vittoria – ha detto il protagonista di ‘Amici di Maria De Filippi‘ – e sono contento anche per il nostro Paese. Loro sono molto fighi e portano una immagine molto cool. Penso che per tutta la Nazione sia una grande soddisfazione. Loro sono pure nella top charts mondiali e vanno molto bene ed è fighissimo trovare gli italiani molto in alto”. Chissà se tra i due non scatti una collaborazione a sorpresa.