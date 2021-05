Finalmente, dopo i numerosi rinvii a causa del Covid, torna il Salone del Mobile di Milano, a Rho Fiera dal 5 al 10 settembre. L’evento che ne sancisce il ritorno sarà davvero speciale e farà sostanzialmente da ponte al Salone del Mobile vero e proprio che si terrà ad aprile 2022. Supersalone, questo il nome: un progetto innovativo presentato il 25 maggio dal presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin e curato dal noto architetto Stefano Boeri insieme a cinque co-progettisti.

“Sarà un evento speciale, prima della sessantesima edizione del 2022. Uno dei primi grandi eventi pubblici di folla che si faranno dopo la pandemia non solo in Italia, ma nel mondo”, ha dichiarato Boeri al Corriere della Sera. E ancora: “Stiamo ragionando su 6-7 padiglioni, poi dipenderà dalla risposta della aziende. Noi stiamo contenti e ottimisti. Oltre alle aziende ci stanno anche le scuole internazionali di design”.

Il Supersalone sarà anticipato dal clic di inaugurazione della nuova piattaforma online del Salone del Mobile di Milano che debutterà il 30 giugno. In questo modo gli utenti saranno protagonisti dell’evento prima, durante e dopo la visita. I percorsi tematici e gli spazi di esposizione si presenteranno in una veste totalmente inedita e potranno essere visionati e prenotati per l’acquisto. Insomma, è tutto pronto. L’Italia riparte, anche da qui.