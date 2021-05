“Io mi dimetto? Mi autosospendo?” “Hanno presentato le dimissioni”. Queste le parole sentite nitidamente al telefono chiamando il patron della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini. Dopo aver riattaccato, a richiamare il nostro numero è stato Sandro Giacobbe che si è scusato e ha parlato di una riunione serratissima con tutti i componenti della Nazionale Cantanti. Patron, calciatori e rappresentanti hanno discusso del caso di sessismo ai danni di Aurora Leone, l’attrice del collettivo The Jackal che ha denunciato di essere stata cacciata dal tavolo dei giocatori perché donna. La riunione ha portato a un comunicato stampa ufficiale nel quale si confermano le dimissioni di Gianluca Pecchini. “Oggi a Torino si gioca una partita importante, ogni 100.000 euro in meno raccolti sono 15 diagnosi in meno e 15 potenziali morti in più – si legge nella nota – Siamo profondamente addolorati di questo grande equivoco in quanto in 40 anni non ci siamo mai trovati a dover gestire una simile situazione.

Per tutte queste motivazioni, io, Gian Luca Pecchini, dirigente della Nic, mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone. Ci tengo però a sottolineare, a scanso di equivoci, che nessun artista si è reso conto dell’episodio in questione; i presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via“.

A chi altro si faceva riferimento nella riunione? Aurora sostiene di aver parlato non solo con Pecchini ma anche con un altro dirigente. Enrico Ruggeri ha fatto sapere che il team ha allontanato due persone dello staff (ma da comunicato si parla solo del patron Pecchini), e che aspettano Aurora Leone in campo assieme a loro.