David Ellefson è stato allontanato dai Megadeth dopo la diffusione sul web di materiale a sfondo sessuale e le relative accuse di molestie. Questo il peso che grava sul bassista e co-fondatore della storica band americana. Ad annunciarlo via social è stato il frontman del gruppo Dave Mustaine: “Informiamo i nostri fan che David Ellefson non farà più parte dei Megadeth e che ci stiamo ufficialmente separando da lui. Sebbene non conosciamo ogni dettaglio di quanto successo, essendo il rapporto già teso, ciò che è stato rivelato è sufficiente per rendere impossibile lavorare assieme. Contiamo di rivedere i nostri fan in tour questa estate e non vediamo l’ora di condividere la nostra nuova musica con tutto il mondo. È quasi completa”.

Nella prima metà di maggio, infatti, sul web qualcuno aveva diffuso messaggi e video molto espliciti inviati da Ellefson a una ragazza, che in un primo momento si pensava fosse minorenne. Tuttavia, stando a quanto riportato dal Guardian, il bassista ha negato le accuse definendo i messaggi “interazioni private e adulte che sono state prese fuori contesto e manipolate per infliggere il massimo danno alla mia reputazione, alla mia carriera e alla mia famiglia”. Il musicista ha anche condiviso uno screenshot di una dichiarazione che si presume provenga dalla donna nelle clip, che ha detto che non era minorenne in quel momento e che il racconto dell’incidente è stato decontestualizzato: “[…] Tutto è stato consensuale e tutto online”.