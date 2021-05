“Sono davvero amareggiata e incredula per quello che è successo ad Aurora Leone dei The Jackal. Non è più tempo di parole, servono i fatti. Il rispetto della donne e la parità di genere passa dalle azioni quotidiane, passa anche da una partita di calcio! Mi dispiace che un evento benefico così bello e dedicato a cause tanto importante possa essere sporcato in questo modo”. Così ha scritto nelle sue storie Instagram la cantante Alessandra Amoroso commentando la denuncia fatta nelle scorse ore dall’attrice su quanto successole prima della Partita del Cuore. Lo scorso settembre, proprio Alessandra Amoroso aveva partecipato all’edizione speciale della Partita del Cuore condotta da Carlo Conti, giocando con la Nazionale Cantanti.