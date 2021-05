Sembra chiudersi in fretta il ‘caso’ lanciato dai media francesi, Paris Match in particolare, sul presunto uso di droga del cantante dei Maneskin, Damiano, prima della vittoria all’Eurovision Song Contest, in diretta internazionale. La clip – tratta dalla diretta – fa vedere Damiano chino sul tavolino all’Arena di Rotterdam per qualche secondo ma è evidente che fosse successo qualcosa. Subito i media francesi, la Francia era in pole position per il podio con Barbara Pravi, hanno puntato il dito contro la band. Damiano già durante la conferenza stampa finale aveva chiarito che non si trattava di droga ma di un piccolo incidente sotto il tavolo proprio in quel momento, dovuto Thomas che aveva rotto un bicchiere. Circostanza peraltro confermata anche da alcune foto e da una analisi attenta del video, come del resto conferma la stessa organizzazione in un comunicato stampa diramato qualche ora dopo.

“Siamo consapevoli delle speculazioni che circondano il video dei vincitori dell’Eurovision Song Contest nella Green Room. – si legge nella nota – La band ha fortemente smentito le accuse di uso di droga e il cantante farà un test antidroga volontario dopo l’arrivo in Italia, a casa. Questo è stato richiesto da loro la sera stessa della vittoria ma non è stato possibile organizzare il test da parte dall’EBU. La band, il loro team e il capo della delegazione ci hanno informato che non erano presenti droghe nella Green Room e hanno spiegato che un bicchiere si era rotto sotto al loro tavolo. L’EBU può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco”.

A queste parole si aggiunge la Rai. Come riportato dall’Agenzia Ansa l’azienda si dice “sorpresa” per la polemica sollevata sui Maneskin. Una polemica che, alla luce dei fatti, appare “assurda” alla Rai che ribadisce la propria soddisfazione per la “grande vittoria inequivocabile” della band a Rotterdam a cui dà “pieno sostegno”. Il caso sembra essere chiuso con buona pace della Francia.