Ancora un trionfo italiano agli europei di nuoto a Budapest. Dalla Duna arena arrivano altre due medaglie d’oro per le azzurre Benedetta Pilato e Margherita Panziera. La prima ha conquistato l’oro nei 50 rana (sabato aveva fatto segnare il record del mondo nella stessa categoria), mentre la seconda ha confermato il titolo vinto tre anni fa a Glasgow nei 200 dorso.

“Torno a casa soddisfatta – ha detto la Pilato – un po’ me l’aspettavo ma è comunque la mia prima medaglia in un Europeo. Non mi aspettavo di fare di meno di ieri, ma cinque centesimi vanno molto bene. Tra due giorni torno a casa, mi manca tanto il mio cane. Sono soddisfatta della mia prestazione, ma avrei voluto fare meglio nei 100″.

Stesse emozioni per la Panziera, alla seconda medaglia individuale della competizione, che ha vinto i 200 dorso facendo segnare il record dei campionati. “Sono veramente contenta del tempo – ha detto la ragazza ai microfoni di Rai Sport – non me lo aspettavo. Vuol dire che sto lavorando bene, ho gestito bene una settimana così dura. Mi dispiace solo il modo in cui ho affrontato la gara, mi sono basata sulle avversarie e questo non mi è piaciuto. Devo lavorare su questo aspetto”.

Le due giovani nuotatrici però non sono state le uniche soddisfazioni europee per il team azzurro. Alberto Razzetti ha conquistato l’argento nei 400 misti, alle spalle del 17enne russo Ilya Borodin. “È assurdo, non so bene cosa dire – ha detto Razzetti ai giornalisti – È incredibile. Sono contentissimo, non me l’aspettavo. Sono contento della gestione, ero teso prima della partenza però ora sono veramente felice”. Ottimo quinto posto invece per l’altro azzurro Pier Andrea Matteazzi.