Una nuova discussione ha infiammato lo studio di Uomini e Donne e, come spesso accade ultimamente, anche questa volta una delle protagoniste è stata Maria De Filippi. Facciamo chiarezza. Durante la puntata andata in onda martedì 18 maggio, parlando del corteggiatore Gabriele, la dama Ida Platano ha svelato: “Si è avvicinato e mi ha parlato subito di Riccardo (Guarnieri, ndr), che è comunque il mio ex.. Se vuoi prenderti un caffè, vuoi conoscermi, diciamo che questo tipo di approccio non mi piace molto”. La conduttrice non ha affatto gradito questa affermazione e ha ripreso la dama dicendole: “Ida ma tu sono due anni che parli di Riccardo!” e l’ha invitata a smetterla e a provare ad aprirsi a nuove conoscenze. Poi è intervenuto lo stesso Gabriele: “Ho parlato di Riccardo perché mi sono rivisto in certe situazioni che lei ha vissuto e volevo dirle che in certi momenti l’unica cosa da fare è andare avanti”.

Ad ogni modo sembra che l’intervento della padrona di casa abbia sortito i suoi effetti: Ida e Gabriele si sono visti e hanno trascorso una romantica giornata al mare. Poi Ida lo ha invitato in camera ma “hanno solo chiacchierato un po’ sul letto”. Insomma, hanno bisogno di tempo per capire se può nascere qualcosa o, in realtà, Ida continua a pensare ancora a Riccardo?