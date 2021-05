Il 27 maggio è vicino, l’attesa sta per finire. A 17 anni di distanza dalla puntata finale di Friends, il cast originale della celebre sitcom degli anni ’90 si appresta a tornare in un’esclusiva reunion che di fatto sarà un racconto retrospettivo degli attori che ne fanno parte. Lo si intuisce chiaramente anche dal nuovo trailer pubblicato ieri 19 maggio da HBO Max. L’emozione è assicurata, basterà rivedere i beniamini dell’epoca tutti insieme a ricordare quei 10 anni passati e a rivivere sketch ed episodi cult, ovviamente con degli ospiti d’eccezione. Anzi, a dir la verità è bastato il trailer a far letteralmente impazzire i fan, qualcuno sui social ha scritto: “Questa serie è e resterà per sempre la serie suprema” oppure “Ho poche certezze nella vita e Friends è una di queste”.

Come riportato dal sito americano Deadline, un giorno prima della première della reunion, la HBO Max ha organizzato uno speciale evento dal titolo Friends Reunite for Friends, in cui ospiti e super fan potranno assistere alla proiezione esclusiva dello speciale con i propri amici. Inoltre verranno presentate proiezioni all’aperto al The Greens at Pier 17 di New York City e all’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, in California.