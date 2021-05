Il Lazio è la prima regione ad aprire le porte delle farmacie alla campagna vaccinale. Dal 1 giugno sarà possibile somministrare dosi del composto della società Janssen (Johnson&Johnson). L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regione Nicola Zingaretti sui social. Le prenotazioni si potranno effettuare attraverso il sito Salutelazio a partire da lunedì 24 maggio.

Da giovedì 20 maggio alle ore 24 saranno poi aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate ai nati tra il 1974 e il 1977. Martedì 25 sarà possibile prenotarsi per gli italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma, il 26 si apriranno invece le prenotazioni per le fasce d’età comprese tra i 43 e i 40 anni. Per sabato 22 e domenica 23 maggio, è poi prevista la seconda edizione dell’open day over 40 AstraZeneca a cui si potrà accedere solo con i ticket virtuale dell’app ufirst presso 30 hub vaccinali in tutta la Regione.

Giovedì 27 maggio invece sarà tempo di prenotazione per i maturandi, anche per loro sarà possibile effettuare la registrazione attraverso il portale. Le somministrazioni avverranno martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno in tutte le sedi vaccinali che somministrano il vaccino Pfizer. Per prenotarsi sarà necessario il codice fiscale e la tessera sanitaria, le modalità saranno le stesse utilizzate per le prenotazioni del personale docente e non docente.