Sono 5.506, oltre mille in più di ieri, i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Italia: il totale arriva a 4.172.525 dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 287.256 per un tasso di positività che risale leggermente fino all’1,91% (era all’1,7, una settimana fa al 2,5). I nuovi decessi invece calano da 201 a 149, portando il totale a quota 124.646. In ribasso – per il 43° giorno di fila – anche il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che scendono di 46 unità, dai 1.689 di ieri a 1.643, con 70 nuovi ingressi. I ricoverati ordinari sono invece 11.018 (-521 da ieri), 3.741.149 i guariti (+13.929) e 306.730 i soggetti attualmente positivi (-8.578).