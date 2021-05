Con la sua risata fragorosa nel 2015 fece impazzire Paolo Bonolis e Luca Laurenti divenendo di fatto un personaggio cult di Avanti un altro. Di chi stiamo parlando? Di Olimpia Madonia, la quale è tornata nello studio di Canale 5 durante la puntata di Avanti un altro pure di sera andata in onda ieri 16 maggio. Tra gli ospiti della serata Laura Freddi (protagonista di un siparietto “hot” con l’ex Paolo Bonolis) ma anche Olimpia, che ha lasciato tutti senza parole per il suo look completamente trasformato. A rimanerne sorpreso è stato sia il conduttore sia i numerosi telespettatori (poco meno di 2.9 milioni ieri sera). “Oddio è tornata così!”, ha scritto qualcuno su Twitter. E ancora: “È tornata Olimpia, la mia vita è completa”.

Come se non bastasse, giunta all’ultima domanda, Luca Laurenti le si è rivolto: “Una ricerca rivela che l’uccello beccafico per tornare al suo nido si orienta grazie a una sor*a, cioè a una sorta.. vabbè scusate, è un periodo triste per tutti”. A quel punto Paolo Bonolis si è alzato dalla sedia ed ha abbandonato lo studio. Olimpia ha poi sbagliato ed è stata costretta a lasciare il gioco. Il conduttore è rientrato in studio e la puntata è continuata tra gag e quiz.