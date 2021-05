“Non so con precisione cosa farò ma penso che farò una nuova commedia romantica. Credo che il mondo ne abbia bisogno: stiamo già vivendo tutti una tragedia da un anno a questa parte”. Matthew McConaughey si racconta a cuore aperto con FqMagazine e svela i suoi progetti per il futuro. L’attore premio Oscar è stato ospite di Claudia Rossi e Ilaria Mauri venerdì 14 maggio per presentare la sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”, pubblicata in Italia da Baldini & Castoldi. Un libro unico nel suo genere, che nasce come una raccolta dei diari, delle liste e degli appunti che Matthew McConaughey ha scritto e conservato negli ultimi 36 anni e che ha come filo conduttore la “teoria dei semafori verdi“, una filosofia di vita che lo ha guidato e accompagnato nel suo percorso di successo.

Tanti i temi toccati nel corso dell’intervista, dai ricordi d’infanzia al legame speciale dei suoi genitori, dalla sua carriera nel mondo del cinema a, appunto, i progetti per il futuro. “La pandemia ha toccato molto da vicino il mondo del cinema, i set si sono fermati, le sale hanno chiuso, ma è aumentato il desiderio di svago da parte della gente – ha spiegato Matthew McConaughey –. Sono cambiate tante cose, tra cui anche il modo di fruire i contenuti, ma sappiamo con certezza che le persone cercano intrattenimento, che sia in televisione, a teatro, al cinema o sul proprio smartphone: questo è pane per i denti di Hollywood. Stiamo uscendo da mesi difficili e per questo penso che le persone abbiano voglia di leggerezza, di contenuti positivi, di storie che facciano sognare e esclamare ‘oh le favole esistono ancora!’ Per questo penso proprio che farò una nuova commedia, probabilmente romantica. D’altra parte devo il mio successo anche a questo genere”.