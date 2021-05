Focolaio di coronavirus a bordo di una petroliera attraccata nei pressi di Sarroch, un comune nella città metropolitana di Cagliari. Lo riporta il quotidiano L’Unione Sarda, secondo cui tra i membri dell’equipaggio – tutti originari dell’India – in 13 sono risultati positivi al Covid: 11 sono asintomatici, uno presenta sintomi lievi e uno ha necessità di ricovero. I medici del laboratorio del Policlinico di Cagliari stanno quindi verificando se, vista la provenienza del team, sulla nave sia presente la variante indiana del Covid.

La petroliera, arrivata giovedì sera a Sarroch per operazioni di carico e scarico di greggio, giunta nei pressi del porto ha informato di avere a bordo persone con sintomi dell’infezione. Da lì è scattata la procedura prevista per queste circostanze: la nave è rimasta in rada e a bordo sono saliti i medici dell’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) e dell’Ats per procedere con i tamponi e il sequenziamento del virus per accertare l’eventuale presenza della mutazione.