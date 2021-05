È morto il padre della cantante Adele. Mark Evans aveva 57 anni e da tempo combatteva un cancro all’intestino. Il Sun fa sapere che “Adele è molto turbata” ma che non aveva rapporti con il padre da quasi 20 anni. Evans, dipendente dall’alcol, aveva infatti abbandonato mamma e figlia nel 1991 ma la rottura definitiva con la figlia è avvenuta 8 anni dopo. La morte del nonno di Adele portò infatti Evans a bere ancora di più (“due litri di vodka e sette o otto pinte di birra ogni giorno. Ho bevuto così per tre anni”) e ad augurarsi di “non farsi mai vedere da Adele in quello stato”. Evans aveva provato a riavvicinarsi negli ultimi anni ma senza successo. Durante la premiazione ai Grammy del 2017, Adele ringraziò il suo manager definendolo “come un padre. Non ho mai amato mio padre ma amo te come se lo fossi”. Evans ha rilasciato anche diverse interviste: in una si rammaricava di non aver mai conosciuto il nipote, Angelo, il figlio che la cantante ha avuto da Simon Konecki, poi sostenne che la figlia non trovava l’amore perché traumatizzata dal suo abbandono. La cantante rispose che non l’avrebbe sentita mai più.