Nuove partenze dalla Libia, altri naufragi nel Mediterraneo: l’ultimo domenica, come riferisce un tweet Safa Msehli, portavoce dell’Oim: “Almeno cinque persone, tra cui un bambino, sono annegate quando la loro barca si è capovolta, mentre i sopravvissuti sono stati portati a riva dai pescatori”. L’Organizzazione mondiale per le migrazioni con sede a Ginevra spiega che in totale solo nella giornata di domenica “più di 700 migranti sono stati intercettati al largo della Libia dalla Guardia costiera (libica)” e quindi riportati a riva. Oltre 700 respingimenti e 635 persone che invece durante la notte, con quattro barconi, sono sbarcate a Lampedusa.

In 24 ore sull’isola siciliano si sono registrati 20 sbarchi, per un totale di 2.128 persone arrivate all’hotspot: domenica c’è stato un incontro tra la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il presidente del Consiglio Mario Draghi per la creazione di una cabina di regia che possa gestire la situazione. La Prefettura di Agrigento ha avviato il piano di trasferimenti per svuotare il centro di contrada Imbriacola. Stamani 200 lasceranno l’isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, per poi essere trasferiti in centri del Ragusano. Altri saranno invece trasferiti sulle navi quarantena: sulla nave Splendid andranno 312 persone, mentre si attende l’approdo della nave Azzurra con 600 posti disponibili.

Gli sbarchi nella notte – Poco prima di mezzanotte una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un peschereccio con a bordo 352 persone, di varie nazionalità, a 9 miglia dalla costa. A ruota, un’altra motovedetta ha trasbordato, lasciando l’imbarcazione alla deriva, altri 87 uomini intercettati a 15 miglia. Alle 3:20 sono sbarcati 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia. In contemporanea, sono arrivati altri 95, fra cui 3 donne e 5 bambini.

“Numeri molto alti, sono preoccupato, anche perché siamo ancora in emergenza Covid“, ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello ai microfoni de L’Italia s’è Desta su Radio Cusano Campus. “Si parla del problema solo quando ci sono sbarchi, ma la questione è più ampia. Bisogna capire che non si può intervenire solo nel momento in cui si arriva, ma anche nel momento in cui si parte. Meloni parla di blocco navale? Dovrebbe fare la prova sul campo per capire che quello che dice non è attuabile, a meno che non si dica: chi si avvicina alle coste italiane sarà colpito e affondato. Quando a gennaio abbiamo avuto i primi sbarchi, i segnali erano molto chiari, bastava un giorno di bel tempo per vedere arrivare 700-800 persone. Ognuno si stupisce, ma se in Italia il fenomeno delle migrazioni viene preso in considerazione solo quando c’è l’emergenza o quando c’è la campagna elettorale, non si riesce mai a capire quale sia la grandezza del fenomeno e del problema d’affrontare”.

I numeri – “Siamo preoccupati che sempre più persone intraprendano questo viaggio pericoloso e la perdita di vite umane è intollerabile. Finora almeno 500 persone sono annegate nel Mediterraneo centrale quest’anno rispetto ai circa 150 morti registrati nello stesso periodo” del 2020, ha spiegato all’Ansa la portavoce dell’Oim Safa Msehli. “Gli Stati non possono ignorare le proprie responsabilità e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Abbiamo bisogno di più mezzi guidati dallo Stato per la ricerca e il soccorso nel Mediterraneo”, ha aggiunto la portavoce. Si avviano a toccare quota 13mila gli sbarchi di migranti nel 2021 in Italia. I dati del ministero dell’Interno aggiornati alle 8 di stamattina indicano 12.894 arrivi, il triplo rispetto ai 4.184 dello stesso periodo dello scorso anno. Ieri si è toccato il picco con ben 1.950 persone giunte in una sola giornata. I tunisini sono in testa tra le nazionalità più rappresentate (1.716), seguiti da ivoriani (1.292) e bengalesi (1.216). I minori stranieri non accompagnati sono 1.373.