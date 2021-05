Nove sbarchi in poche ore: sull'isola siciliana sono arrivate quasi 1.200 persone. Il sindaco Martello: "Aspettiamo l’arrivo della nave quarantena. Se li vengono a prendere, non siamo al collasso". Il leader della Lega ne approfitta per mettere pressione sul governo: "Con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia di clandestini"