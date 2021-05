“Desidero ringraziare tutta l’Italia per avermi incoraggiato durante le riprese di questo film: vi abbraccio e vi bacio, vi dico che credo in voi, prego per il mio luogo di origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e famiglia. Spero di avervi reso orgogliosi. Io sono orgogliosa di essere italiana. Vi amo”. Così Lady Gaga ha annunciato, su Twitter, la fine delle riprese del film House Of Gucci da lei interpretato e girato negli scorsi mesi in Italia.

Le riprese del progetto cinematografico sono iniziate a Roma a febbraio per spostarsi prima a Milano e poi sul Lago di Como e a Firenze. Oltre a Lady Gaga e Adam Driver (nei panni di Maurizio Gucci), il cast stellare del film più atteso del momento include anche Al Pacino (Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci) e Camille Cottin (Paola Franchi). La data d’uscita della pellicola è fissata al 24 novembre 2021.

House of Gucci racconta la storia del matrimonio tra la “vedova nera” Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci: una favola con un finale tragico e crudele, una storia da film, appunto. Mauruzio e Patrizia si conoscono negli anni ’70: lei, bruna con due occhi luminosi come somiglia a Liz Taylor, è figlia di un imprenditore e di una lavapiatti. Lui è l’erede della famiglia Gucci, che ha dato origine alla maison di moda toscana. Il matrimonio, le due figlie, la vita più che agiata tra gli Stati Uniti e l’Italia. Negli anni ’80 Maurizio succede al padre Rodolfo alla guida della casa di moda, ma il matrimonio si incrina e si rompe: lui ha una nuova relazione con un’altra donna, Paola Franchi, lei soffre la solitudine e l’abbandono. Secondo i giudici, è proprio per il rancore accumulato che la Reggiani ha chiesto alla propria cartomante di ingaggiare un killer professionista di uccidere l’ex marito. Il 27 marzo 1995 Maurizio Gucci viene ucciso con 3 colpi di pistola nel suo ufficio: le indagini pensano a questioni finanziare. Ma due anni dopo la donna viene arrestata e condannata a 26 anni di carcere, poi ridotti. Dal 2017 è di nuovo una donna libera.