“In quarantena ho rischiato l’alcolismo”. A rendere questa confessione davvero scottante è il fatto che a farla è Gwyneth Paltrow, proprio lei, la diva più salutista di Hollywood, la guru del vivere sano che ha fatto del suo stile di vita un business milionario. La confidenza è arrivata a sorpresa, come riferito dal tabloid britannico Mirror: “Mi sono concessa più drink al giorno, sette sere alla settimana durante tutto l’ultimo anno. Ho bevuto alcol per affrontare la quarantena -ha detto l’attrice premio Oscar -. Bevevo sette sere su sette e mangiavo pasta e pane. Sono stata completamente fuori dalle regole”.

In particolare, Gwyneth ha ammesso di esser stata “fregata” da un cocktail da lei inventato in onore di suo nonno, il “Buster Paltrow“, realizzato con whisky di una distilleria del Tennessee, sciroppo d’acero e succo di limone. “Amo il whisky e preparo questa fantastico Buster Paltrow, che ho chiamato in onore di mio nonno- ha spiegato -. Ne bevevo almeno due tutte le sere durante il lockdown, è il paradiso. Non ero ubriaca ma ammetto che desideravo anche una sigaretta quando bevo quindi non andava proprio bene”.