Contagi e possibili riaperture, argomenti di attualità al centro del dibattito di “Zona Bianca“, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. “Il lockdown non basta. Bisogna adottare altre misure di contenimento”, afferma Antonella Boralevi. Intervento che non convince Daniela Santanché: “Io sono stanca di sentire questi discorsi, lei sta facendo un grande danno al paese. Io sono terrorizzata da questo terrorismo. Studio con molta attenzione quello che dice il professor Bassetti, lei sta dicendo delle grandi sciocchezze a me piacerebbe sentire parlare il professore che a differenza sua è una persona che sta in corsia, che ha curato i malati…”.

L’intervento della parlamentare di Fratelli d’Italia viene interrotto dalla scrittrice che provoca il virologo: “Sta molto poco in corsia, perché sta sempre in televisione”. Una frase che suscita una reazione furiosa dell’infettivologo del San Martino di Genova che in collegamento non si trattiene: “Ma vai a fanc**o, vai a fanc**o“.

La discussione finora tranquilla diventa accesa, nonostante la scrittrice provi a smorzare i toni: “Scherzavo, mi scuso, Bassetti è molto simpatico.” Il virologo si sfoga contro l’ospite in studio: “Questa signora ha detto una cosa grave, di cui si deve assumere la responsabilità. Dice che io non lavoro, si deve vergognare, si vergogni. Fossi in lei mi vergognerei. Mi vergogno per lei. Sarà una brava scrittrice, ma è una grande ignorante di covid. Non capisce niente, di quelli che vanno in tv è quella che capisce meno. Ho sentito una quantità di cretinate da quando lei parla che non so come facciano ancora ad invitarla. Io con lei non parlo più. Dove va lei io non andrò più.”

“Vado via profondamente offeso. Non io ma tutta la categoria dei medici. La signora Boralevi dimostra la sua ignoranza. Io sono professore universitario e i professori universitari hanno un terzo del loro tempo dedicato proprio all’attività della televisione. Studi, impari e poi parli. Parla senza sapere, è ignorante”, aggiunge Bassetti. A poco servono le parole della Boralevi sul finale: “Ho fatto una battuta, sia spiritoso. Ho scherzato, un po’ di humour. I medici sono degli eroi, anche lei è un eroe.”