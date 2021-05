Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia hanno deciso di festeggiare il loro secondo anniversario di matrimonio a Domenica In e con Mara Venier hanno ripercorso le tappe della loro storia d’amore. “Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza – ha raccontato Eva Grimaldi -. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma. Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei non si faceva avanti. Non potrei vivere senza Imma. Lei è il mio punto di riferimento. Mi è stata mandata da mia madre che mi protegge dall’alto”.

È stato a questo punto che è scoppiata a piangere: “Scusate, ma ogni volta che la nomino mi commuovo”, ha spiegato tra le lacrime. Al che è intervenuta Mara Venier: “Lo so, in quel periodo in cui la tua mamma è andata via. Ci siamo sentite tanto. Lei ti ha mandato Imma e anche tua suocera ti vuole bene”. Dopo qualche istante di commozione, Eva Grimaldi è riuscita a cacciare indietro le lacrime e riprendere l’intervista, che ha concluso con una dedica alla compagna: “La felicità è stare insieme“.