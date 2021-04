Ancora ottimi ascolti per Felicissima Sera (4milioni di telespettatori e 21,1% di share), il programma condotto da Pio e Amedeo su Canale 5 in prima serata. Durante la puntata di ieri 23 aprile, fra gli ospiti anche Claudio Baglioni che, tra gag e risate, non si è sottratto neanche alla strana proposta dei padroni di casa. Il cantautore romano infatti si è fatto dipingere le unghie di nero in stile Maneskin. “Una carriera finita“, ha commentato ironico l’artista.

Questo esilarante momento è stato preceduto da alcune battute dalle quali Claudio Baglioni ha cercato di sviare con un sorriso. “Ce l’hai qualche gossip da portare nei salotti di Canale 5? Ti sei fatto qualche presentatrice? Ti devi far fotografare alle tre di notte mentre esci da un albergo con Sandra Milo, ci facciamo una bella copertina per Chi“, gli hanno detto i due comici. E lui, un po’ imbarazzato, ha preferito trincerarsi dietro un “no e se fosse non lo direi”.