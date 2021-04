Gianni Morandi sta affrontando i postumi del terribile incidente domestico che gli ha lasciato come ricordo ustioni, anche molto gravi. Il cantautore su Facebook ha mostrato la sua mano destra non più nascosta da bende ma così com’è, ancora ferita e dolorante. L’immagine, pregna di coraggio e fiducia, è accompagnata da un lungo commento: “23 aprile, Cesena. Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra. Nicoletta (la fisioterapista, ndr) si muove con molta professionalità e sicurezza ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo, con esercizi quotidiani a casa. La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione, è ancora molto lungo… Diamoci da fare!”. Poi ha precisato: “Le altre parti ustionate sono guarite quasi completamente: mano sinistra, ginocchia, gomiti, glutei, orecchio sinistro, centro schiena”.

Nello stesso scatto, pubblicato su Instagram con una didascalia molto più breve, tra i tantissimi i commenti di sostegno anche quello di Lorenzo Jovanotti, che ha lasciato un cuore rosso. Proprio sulle note di Sono un ragazzo fortunato il cantante di Monghidoro era tornato con un video sui social dopo l’incidente. Adesso lo aspetta un lungo percorso, che affronterà sicuramente con tenacia e sempre con il suo sorriso.