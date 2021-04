Flavio Briatore compie 71 anni e festeggia in allegria con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Salta agli occhi la torta a quattro piani che celebra tutti gli obiettivi raggiunti da Flavio Briatore come business man. Ogni piano infatti è dedicato a uno dei locali che l’imprenditore ha aperto in giro per il mondo. Tra i traguardi, in bella vista, quello forse più importante: la famiglia. Al centro compare infatti l’immagine in “stile Simpson” di Flavio, Elisabetta e Nathan: il loro legame è indissolubile.

Numerosi i personaggi famosi che gli hanno voluto fare gli auguri via Instagram, commentando le foto della sua festa di compleanno. Tra questi compaiono l’ex pilota automobilistico Christian Horner, Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip insieme a Elisabetta, il campione di Formula 1 Fernando Alonso. Ma spiccano soprattutto quelli di due sue ex fidanzate “illustri”: Naomi Campbell e Heidi Klum.