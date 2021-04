Mai esame del DNA fu più atteso. Olesya Rostova è davvero Denise Pipitone oppure no? La ragazza russa che pensa di essere quella bambina siciliana scomparsa nel 2004 sta supponendo il vero o mente? Due le novità prima che la genetica dia il suo responso. La prima riguarda l’attività social piuttosto frenetica della Rostova. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di lei da bambina, all’incirca di quando aveva l’età di Denise scomparsa, o qualcosa in più. Una foto, tra l’altro, di profilo, quindi di difficile comparazione con la piccola Pipitone. Nella didascalia sotto la foto un commento generico, un po’ come se venisse esposta la propria emozione di fronte ad un momento delicatissimo come quello del risultato definitivo del DNA. “Siete i migliori, non mi sono mai sentita così felice. Il vostro aiuto mi serve a non cadere. Non mi importa quanti problemi ci sono nella vita, io non mi arrenderò mai”.

Alle parole della ragazza che è apparsa recentemente durante una puntata di Lasciali parlare, un programma del Primo Canale della tv russa, per presentare il suo caso, fanno seguito quelle dell’avvocato della madre di Denise, Piera Maggio: “Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa – ha spiegato all’Ansa l’avvocato Giacomo Frazzitta – se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell’eventuale test del DNA non parteciperemo ad alcun collegamento tv”. Il legale fa quindi sapere che le condizioni di partecipazione della controparte italiana al programma – Lasciali Parlare è una miscela tra Jerry Springer Show e Carramba che sorpresa, ndr – devono essere chiare per non finire in quello che potrebbe rivelarsi, nella peggiore delle ipotesi, una mera strategia per fare ascolti senza aver alcuna carta in mano sulla veridicità del collegamento tra Olesya e Denise. Ad ogni modo per chi vorrà seguire la diretta di Lasciali Parlare il link è questo. La trasmissione inizia alle 18.45 ora italiana del 6 aprile 2021.